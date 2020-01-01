نحو 60 ألف وفاة وأكثر من مليون مصاب بفيروس "كورونا" على مستوى العالم

وكالات / سما /

أشارت آخر الإحصائيات العالمية، إلى أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" قاربت من الـ60 ألفا، فيما بلغت الإصابات 1,117,860 إصابة.

ارتفاع عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 10 آلاف وتمديد الحجر

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10156، وأعلنت عن وفاة 177 شخصا.

ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التهديد الوبائي إلى أعلى مستوى، وتم تسمية مدينة دايغو والمدن الثلاث في مقاطعة جيونغ سانغ بوك دو بأنها مناطق كوارث خاصة، وطلب من السكان مرة أخرى عدم مغادرة منازلهم، وتم إغلاق المؤسسات الرياضية والترفيهية والدينية. لكن العام الدراسي سيبدأ في 9 أبريل عبر الإنترنت.

وذكرت الإدارة الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أن سلطات البلاد مددت فترة الحجر المنزلي حتى 19 أبريل، ودعت المواطنين لعدم مغادرة منازلهم مرة أخرى.

في وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية أسبوعين من العزلة الاجتماعية، من 22 مارس إلى 5 أبريل.

الولايات المتحدة تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا في يوم واحد

أحصت الولايات المتحدة بين مساء الخميس ومساء الجمعة الماضيين 1480 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا، في أسوأ حصيلة يومية تسجل في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا في يوم واحد، فيما أرسل البنتاغون فريقا جنائزيا إلى نيويورك وسط زيادة حصيلة الوفيات.

ووفقا لاحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" فقد تم تسجيل 1480 حالة وفاة بين الساعة 20:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس، والساعة نفسها من مساء أمس الجمعة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي كورونا في الولايات المتحدة إلى 7406 أشخاص.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة الـ 270 ألف مصاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقع أن يودي فيروس كورونا "كوفيد-19" بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، عن تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي الجمعة، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 766 حالة، ووصل إلى 14681 بعدما كان على مستوى 13915 مساء الخميس، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 760 وفاة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4585 حالة ووصلت إلى نقطة 119827 بعد أن كانت 115242 الخميس.

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد 5974 إصابة جديدة يوم السبت، و5217 الأحد، و4050 الاثنين، و4043 الثلاثاء، و4782 الأربعاء، و4667 الخميس.

الإمارات تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا بواقع 240 حالة

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن رصدها 240 إصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونت"، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لمصابين أعلن عنهم مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي جرى تشخيصها 1264 حالة.

وتعود الحالات الجديدة، حسب البيان، لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، كان يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، مبينة أن حصيلة المتوفين بالعدوى ارتفعت باذلك إلى 9 حالات.

كما أعلنت الوزارة رصدها 12 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك بلغ مجموع حالات الشفاء 108.

مصر تسجل 120 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

وأفادت وزارة الصحة المصرية، بتسجيل 120 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة المصري خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، ومنهم عائدون من الخارج إضافة إلى مخالطين للمصابين الذين تم اكتشافهم سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم الجمعة بلغ 985 حالة.

وأفاد مجاهد بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، بينهم 1 أجنبي و7 مصريين، لترتفع حصيلة المتوفين إلى 66 حالة.

كما أعلن مستشار وزيرة الصحة عن خروج 15 مصريا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأردف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 296 حالة.

فرنسا ترصد ارتفاعا يوميا قياسيا في العالم للوفيات المسجلة بكورونا بواقع 1120 حالة

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات، بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء الخميس.

وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 588 حالة، ووصل إلى 5091 مقارنة مع 4503 وفاة الخميس.

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك تم رصد 1416 وفاة ناجمة عن الفيروس في دور المسنين، وفقا للمعطيات المبدئية، بعد أن كان يبلغ هذا العدد الخميس 884 حالة، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة في البلاد وصل حتى الآن إلى نقطة 6507 حالة.

كما أفاد المسؤول الصحي الفرنسي بتسجيل 5233 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 64338 حالة، بعد أن كانت على مستوى 59105 الخميس.

تركيا: تسجيل 69 وفاة وإجمالي الضحايا يرتفع إلى 425

ذكرت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الضحايا في البلاد إلى 425. كما ارتفع عدد المصابين بواقع 2786 ليصل المجموع إلى 20921.

وأضافت أن 16160 فحصا أجريت في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا منذ بدء التفشي إلى 141716.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن بلاده قادرة على الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوضع في تركيا جيد مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار المنصرم أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد تعتبر جائحة ووباء عالميا.