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الصين تعلن يوام حداد تمجيداً لضحايا "كورونا"

السبت 04 أبريل 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تعلن يوام حداد تمجيداً لضحايا "كورونا"


وكالات / سما /

أعلنت الجمهورية الصينية، اليوم السبت ، يوم حداد  وننكيس الاعلام في كافة انحاء الدولة تمجيدًا لارواح آلاف الضحايا جراء إصابتهم بفيروس كورون المستجد.

 وقامت الصين يتنكيس الاعلام في كل انحاء  الدولة، وجاء ذلك تزامنًا مع بدء احتفال الدولة السنوي الذي تكرم فيه ملايين الاسر الصينية أسلافها.

ووقفت البلاد عند الساعة العاشرة صباحًا، ثلاث دقائق صمتًا على اراوح ضحايا الفيروس، في وقت شهدت تشينغ مينغ فيه إطلاق السيارات والقطارات والسفن أبواقها، إضافةً لاطلاق صافارات الانذار.

وحولت مدينة ووهان كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر مع توقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق، ضمن اجراءات الحداد.

يشار إلى أن أكثر من 3 آلاف صيني لقوا مصرعهم جراء وباء كورونا المستجد، إضافة إلى أكثر من 81 إصابة، معظمهم من مقاطعة ووهان الذي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة.

#الصين

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