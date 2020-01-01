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سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا

السبت 04 أبريل 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا


القاهرة / سما /

أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، مساء الجمعة، أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لمواطن فلسطيني أصيب بفيروس كورونا بعد سفره وعودته من العمرة وهو متواجد في القاهرة الآن.


وأوضحت السفارة في بيان صحفي، أن الحالة المكتشفة لمواطن فلسطيني عائد من العمرة مؤخرا، حيث فور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض ولكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، وجرى نقله إلى الحميات ومن ثم أودع في الحجر الصحي بمستشفى في العجوزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع السفارة وضعه الصحي وتبقى على تواصل مع وزارة الصحة المصرية لمتابعة مستجدات الحالة، متمنيةً له الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن المصاب الفلسطيني غير مقيم في مصر وقد كان يقيم مناسك العمرة مؤخرا في السعودية، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية وتوجه إلى الامارات، ومن ثم عاد لجمهورية مصر العربية ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة .

وتطمئن السفارة شعبنا الفلسطيني أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير حيث لم تسجل اَي إصابة بفيروس كورونا في أوساطهم

وتهيب السفارة بالمواطنين الفلسطينين لاسيما أبناءنا الطلبة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، وتحثهم على الالتزام في بيوتهم ليبقوا بعيدا عن دائرة الخطر والتكدسات التي ينشط فيها فيروس كورونا، متمنية السلامة لعموم الشعب المصري والفلسطيني والعالم أجمع.

#القاهرة #كورونا #سفارة فلسطين #العمرة

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