غنام: نتائج عينات العمال الذين استقبلناهم أمس جاءت جميعها سلبية

رام الله / سما /

قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إن نتائج عينات جميع العمال الذين تم استقبالهم يوم أمس وعددهم نحو 250 عاملا، جميعها سلبية، أي أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت في حديث عبر صفحتها في "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، أن جميع العينات جاءت سلبية، وأن العمال سينقلون كل إلى محافظته وقريته، وسيخضعون للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، كي لا يتكرر ما حصل في قرية دير جرير، شمال شرق المحافظة، حيث سجلت إصابات نتيجة المخالطة. وأكدت أن صاحب صالون الحلاقة في القرية الذي خالف قرارات الحجر المنزلي، واستقبل أحد المصابين في صالونه، سيحاسب وفق القانون، مشيرة إلى أن الطواقم الصحية أخذت منه عينة وجاءت نتيجتها سلبية.

كما أشارت إلى قرارها الصادر مساء اليوم، بإغلاق قرية دير جرير للحد من انتشار الفيروس فيها، وضمن مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على سلامة كافة المواطنين.