المجلس الوطني يدعم جهود الرئيس والحكومة لحماية شعبنا من وباء كورونا

رام الله / سما /

جدد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه للجهود والإجراءات التي يقودها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية لحماية شعبنا من خطر وباء " كورونا" الذي يهدد الإنسانية جمعاء.

وأثنى المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم رئيسه سليم الزعنون، على الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة في دولة فلسطين، مشيدا بكافة الجهود التطوعية من الفصائل الفلسطينية ولجان الطوارئ المحلية لمساعدة الحكومة في محاصرة هذا الوباء الخطير والانتصار عليه.

ودعا رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات لدعم صندوق "وقفة عز" الذي انشأته الحكومة، لمساندة جهودها في توفير المستلزمات الطبية اللازمة في هذه الظروف التي تحتاج الى تكاتف وتضامن كافة قطاعات شعبنا للحفاظ على سلامة وصحة شعبنا.

كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته وبرلماناته والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والوباء في آن معاً، والضغط على الاحتلال للتوقف عن سياسته واجراءاته من اعتقال واستيطان وهدم البيوت، والافراج عن الأموال الفلسطينية التي صادرتها بغير وجه حق، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وللضغط على اسرائيل للقيام بدورها وعدم عرقلة جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء، وتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال تجاه العمال الفلسطينيين، وتجاه اهلنا في مدينة القدس.

وطالب منظمة الصليب الأحمر الدولي والجهات الحقوقية والإنسانية الى بذل المزيد من الجهود لحماية الاسرى في سجون الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم فورا خاصة المرضى منهم وكبار السن والنساء، وتوفير كافة المستلزمات الطبية لحمايتهم من هذا الفيروس.