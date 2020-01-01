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ملحم: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 8 أطفال يرفع اجمالي الاصابات لـ194

الجمعة 03 أبريل 2020 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 8 أطفال يرفع اجمالي الاصابات لـ194


رام الله / سما /

افاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل "23" إصابة جديدة بفيروس كورونا، آخرها إصابة سجلت مساء اليوم، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى "194" إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأضاف ملحم:  أن من بين المصابين "8" أطفال تحت سن الـ"18" عاما، مشيرا إلى أن  بعض المصابين هم من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج. ومن بين المصابين "10" إناث و"12"من الذكور.

وأوضح أن اثنين من المصابين من بلدة قصرة قضاء نابلس وهما عائدان من السفر، إضافة إلى 3 إصابات سجلت في قطنة ، وإصابة في بدو، وإصابة في الجديرة، وإصابة في بيت عنان قضاء القدس، فيما سجلت محافظة رام الله والبيرة  14 إصابة توزعت على رافات (إصابة) وبيتونيا (إصابتان) ودير جرير(6 إصابات) وسنجل (3 إصابات) وبيت لقيا (إصابتان)، وإصابة في حلحول بمحافظة الخليل.

وكانت نتائج العينات التي أخذت من"250" عاملا في مسلخ للدجاج في منطقة " عطروت" بالقدس المحتلة والذي وضعوا الليلة الماضية قيد الحجر الصحي في فنادق رام الله والبيرة أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس قبل خروجهم  الليلة إلى الحجر المنزلي لمدة "14" يوما .

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا #فلسطين #اصابات

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