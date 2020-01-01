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الأردن:11 إصابة جديدة و13 حالة شفاء

الجمعة 03 أبريل 2020 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن:11 إصابة جديدة و13 حالة شفاء


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 310 حالات.

وكشف جابر عبر إيجاز صحفي، عن "شفاء 13 حالة من المصابين بالفيروس، منها 3 في إربد، و10 في مستشفى الأمير حمزة".

وتوزعت الإصابات الجديدة على 6 حالات من عائلة واحدة خالطوا والدهم المصاب، وحالة مخالطة لمريض من عمارة الهاشمي، وحالة مخالطة لأبناء أخيها، وحالة مخالطة لمصاب قادم من بريطانيا، وحالة مخالطة لمصاب من إربد، ومخالطة لمصاب موجود في مستشفى الأمير حمزة.

وفرضت السلطات الأردنية اليوم الجمعة، حظرا شاملا للتجول، في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء، وتسهيلا لفرق الاستقصاء الوبائي العاملة في المملكة على مدى 24 ساعة.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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