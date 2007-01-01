صحافي إسرائيلي: هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران!!

القدس المحتلة / سما /

قال الصحافي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون العربية تسفي يحزقلي، "إذا فكر أي شخص في ضرب إيران، فهذا هو الوقت المناسب لذلك".

وأضاف الصحافي في حديث إذاعي أجري معه يوم الجمعة، "يواصل وباء كورونا الانتشار وحصد الأرواح حول العالم، ووفقًا للمعطيات الرسمية الإيرانية، التي يشكك الكثيرون في مصداقيتها، فقد أصيب 44605 شخصا بالفيروس القاتل هناك، وتوفي حوالي 2898 بسبب الوباء."

وتابع: "كورونا تكشف ضعف النظام الإيراني،ومدى الضرر الذي يُلحقه تمويل إيران للإرهاب بمواطنيها، نحن لا نعرف حقيقة ما يحدث هناك، لأن النظام يفرض تعتيما على ذلك".

وأردف: "المرض ينتشر في إيران، والوضع خارج عن السيطرة، وهذا يقودنا إلى التساؤل، عما إذا كانت إيران أضعف الآن".

وقال يحزقلي: "وقع في هذا الأسبوع شيء لم يحدث طوال أيام الوباء، طبقًا لتقارير أجنبية طبعا، فقد هاجم سلاح الجو الإسرائيلي القواعد الإيرانية في سوريا، وقع هذا لأن هناك تقييمًا إسرائيليًا، يفيد بأن إيران أضعف حاليًا حتى مع أتباعها، بما في ذلك أتباعها في لبنان وسوريا. إسرائيل تعرف أن إيران مع كورونا هي إيران ضعيفة".

وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 العبرية، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد عرض على وزرائه في إحدى جلسات الحكومة، مقطع فيديو كاذبا عن إيران.

وبحسب المعلومات، فإن نتنياهو قال للوزراء إن "تعامل إيران مع كورونا كارثي، وأنهم يلقون الجثث من كثرتها في المزابل"، معتمدا على فيديو قدمه له مستشاره للأمن القومي مئير بن شبات.



وأضاف الصحافي الإسرائيلي رفيد باراك، أن نتنياهو عرض على الوزراء فيديو تبين أنه مأخوذ من فيلم وثائقي من العام 2007، وليس له علاقة لا بإيران ولا بكورونا.

وعلّقت رئاسة الحكومة الإسرائيلية على الموضوع قائلة، "لم يُعرض الفيديو على كل الوزراء، بل على الوزراء الذين طلبوه، وهم وزير الأمن نفتالي بنيت، والوزراء زئيف إلكين ويوفال شطاينتس، علما أن نتنياهو قال إن هذا الفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يؤخذ من مصدر موثوق.