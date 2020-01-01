الساسة الفلسطينيون وخيار اليوم الآخر .. د. عبير ثابت

كان من البديهى أو المتوقع أن تكون جائحة بحجم الكورونا دافع قوى لكى يدرك أرباب الانقسام الفلسطيني الخطورة التي توشك بشعبنا وتداعياتها المصيرية على أرواحهم ومستقبلهم؛ والتى تستدعى تظافر كل الجهود والتخندق فى خندق واحد ليس لمنع تلك التداعيات بل لتلافى القدر الأكبر منها وحماية شعبنا . ولكن من الواضح أن شيء لم يتغير فى عقليتهم؛ وهذا مؤشر واضح على أن الانقسام الفلسطينى أصبح مع الوقت بمثابة الروح التى تبقى طيفا عريضا من السياسيين الفلسطينيين على قيد الحياة السياسية؛ وهذا يعكس ببساطة مستقبل هذا الشعب فى ظل سياسيين من هذا القبيل الذين ارتبط وجودهم السياسي ببقاء الانقسام والفرقة، مما يعنى أن بقاء أولئك السياسيين لوقت أطول سيؤدى حتما إلى انفصال فلسطينى رسمي قريبا جدا، وهو أمر لم يعد يخفى على أى فلسطينى يتابع التطورات والقرارات السياسية والادارية فى شطري الوطن المنقسم .

ولكن أولئك الساسة قصيرى النظر والأفق السياسي المتكلسين فكريا لا يدركون أن الأبعاد السياسية والاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية والسيكولوجية لهذه الجائحة (كورونا) سيكون لها ما بعدها؛ والذى سيختلف كثيرا عما قبلها، فعلى كل تلك الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية من المؤكد أنه كما حدثت طفرة فى جينات فيروس الكورونا وأدت إلى ظهور كوفيد 19 ؛ فثمة طفرة ما ستحدث فى وعي كثير من شعوب العالم ليس فقط فى نظرتها إلى الحياة وإلى هشاشة وضعف فرص بقاء الانسان وصموده على هذا الكوكب أمام أخطار وتقلبات الطبيعة بل إلى نظرتها فى من يتحمل مسؤولية إدارة شؤونهم فى هذه الحياة خاصة عندما تحدق بهم الأخطار المصيرية التى تضعهم بين خيارين لا ثالث لهم إما الحياة وإما الموت، وتلك تجربة بقدر ما هى نادرة للشعوب فهى كاشفة وفاضحة للأنظمة الحاكمة فى كيفية تصرفها مع شعوبها عندما يكون الخيار موت أو حياة .

والعالم اليوم أمام خيار مصغر ليوم القيامة؛ فالعالم يودع يوميا آلاف البشر والكثيرون فقدوا ويفقدوا وسيفقدوا أعزائهم وأحبتهم ولا أحد بمقدوره التنبؤ متى ستنحصر الكورونا وتتوقف عن قطفها لأرواح البشر؛ وكما العالم أمام اليوم الآخر فإن الحكومات وربما لا نبالغ في قولنا إن أنظمة سياسية عتيدة ومرموقة فى هذا العالم هى اليوم فى أيامها الاخيرة بفعل هذه الجائحة الفاضحة لقدرات القادة والأنظمة السياسية فى هذا العالم.

وعلى ما يبدو العالم ما بعد الكورونا لن يكون بالمطلق كما كان قبلها، فمرحلة الكورونا لن تقطف أرواح البشر فحسب بل ستقطف معها أرواح حكومات وأنظمة سياسية بعدما أظهرت سوءتها أمام شعوبها، ولن يتفاجئ أحد بعدد الحكومات والأنظمة الساقطة بعد الكورونا.

وعلى الرغم من سوداوية الأحداث المتتالية فالوقت لم يفت بعد أمام الفرقاء الفلسطينيين لانتهاز هذه الفرصة وتحويلها من سيناريو اليوم الآخر ليكون اليوم الأول من الأيام المشرقة بالأمل لشعبنا الفلسطيني؛ فالفضاء على وباء الانقسام ربما يكون المدخل الأنجع للقضاء على انتشار وباء الكورونا بأسرع وقت عبر اتخاذ إجراءات موحدة وجريئة فى شطرى الوطن ضمن خطة طوارئ اقتصادية موحدة وتكافلية تشارك فيها كل الطيف السياسي الفلسطينى للإسناد الاقتصادى لكل المتضررين من تلك الاجراءات ومن كل من تضرر اقتصاديا بفعل هذه الجائحة .

ونحن لا زلنا فى بدايات المأساة والتى نرى ذروة سنامها في أميركا وإيطاليا وأسبانيا وإيران ومن قبلها الصين، ونحن لن نكون استثناء فى قادم الأيام وعلى كل ما لا يرى من الغربال أن يدرك أنه أعمى، وعلى الجميع إدراك أن بقائه على قيد الحياة السياسية مرهون بمواقفه الوطنية والوحدوية في هذه المرحلة الحرجة من عمر شعبنا.

أستاذ علوم سياسية