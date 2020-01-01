د. الأغا يقدم مقترحًا مهمًا للرئيس عباس لإنهاء ازمة رسوم الجامعات

غزة / سما /

قدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقا الدكتور زكريا الأغا مقترحًا مهمًا للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، لإنهاء أزمة رسوم الطلبة الجامعيين في قطاع غزة.

وأوضح الأغا، بأن المقترح الذي سيقدمه من شأنه أن يساهم في حل جزء كبير من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها كافة الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أن المقترح يعتمد على إصدار مرسوم رئيسي بدعم من الحكومة وهو أن تصرف وزارة المالية جزء من حقوق موظفي السلطة للجامعات لتسديد رسوم أبنائهم المتراكمة عليهم في ظل استمرار صرف ما نسبته 50% إلى 70% من رواتب الموظفين.

ويعتقد الأغا بأن نسبة كبيرة من الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم، أولياء أمورهم موظفون في السلطة، ولآبائهم حقوق على السلطة تتمثل في المبالغ المقطوعة رواتبهم خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقال: "الجامعات في قطاع غزة تعاني من أزمة مالية خانقة لأنها لا تتلقى أي دعم حكومي أو خارجي يدعم ميزانيتها التي تعتمد بشكل شبه كامل على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة".

وأضاف: "الوضع المادي لأولياء امور الطلبة لا يمكنهم من تسديد هذه الرسوم بسبب الظروف الصعبة التي تسود القطاع وارتفاع نسبة البطالة والفقر بين السكان ومما زاد الطين بله الإجراءات التي تم اتخاذها بحق موظفي السلطة قبل ثلاث سنوات من خصومات على رواتبهم تتراوح بين 25% إلى50% مما جعلهم غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم العائلية ومنها تغطيه رسوم أبنائهم الجامعية".

ولفت إلى أن هذا المشهد المؤلم يدفعنا للبحث عن حل عادل لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية، متوقعًا بأن الحل الذي قدمه قد يساعد في انهاء الازمة.

واعرب الاغا عن أمله بأن يتلقى ردا إيجابيا من الرئيس عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية حول المقترح لإنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت.