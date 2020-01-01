إغلاق "دير جرير" و"قصرة" في الضفة بشكل كامل منعاً لتفشي فايروس كورونا

رام الله / سما /

فرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقًا على بلدتي دير جرير شرق رام الله، وقصره جنوب نابلس، مساء يوم الجمعة، عقب اكتشاف عدد من الحالات المُصابة بفايروس كورونا، وتزامن ذلك مع تمديد الرئيس محمود عباس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء فلسطين.

وأعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، في بيانين منفصلين، مساء يوم الجمعة، عن اغلاق بلدتي دير جرير شرق رام الله، نحو ( 5 آلاف نسمة)، وقصره جنوب نابلس نحو (7 آلاف نسمة)، اغلاقاً كاملا بدء من الليلة، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا ومنعا لازدياد الحالات المصابة بالفيروس نتيجة المخالطة.

وقالت غنام، إن "هذا القرار يأتي ضمن مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على سلامة كافة مواطنينا".

كما قرر المحافظ رمضان إغلاق بلدة قصرة أمام الداخلين والخارجين؛ عقب ظهور إصابة عاملين بفيروس كورونا، ومنعا لتفشي الفيروس فيها.

وقال رمضان: إن الإصابتين رقم 172، 173 المعلن عنهما ضمن الـ22 إصابة مساء اليوم، وهما لعامليْن من بلدة قصرة من عمال "عطروت"، أبلغوا الطب الوقائي بعدما وصلوهما مع 17 عاملًا من البلدة لمنازلهم".

وأضاف أن وزارة الصحة أرسلت طواقم الطب الوقائي لأخذ عينات منهم، وخرجت النتيجة ايجابية لهما، وجاري نقلهما لمركز الحجر في مدينة نابلس، وهنالك إجراءات أخرى تتم كذلك لأخذ عينات مستعجلة للمخالطين المحتملين لهم من البلدة ومن ذويهم.

وأهاب المحافظ بالمواطنين وبناء على هذه التطورات الالتزام بالحجر المنزلي وأخذ تعليمات الجهات الرسمية على محمل الجد، والإبلاغ عن أي حالة محتملة لعمال مخالطين لمصابين، كما وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة على الأرض متعلقة بتقييد حركة المواطنين أكثر فأكثر في جميع أنحاء محافظة نابلس حرصًا على السلامة العامة.