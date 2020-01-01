كورونا عربيا: مصر 8 وفيات والإمارات تسجل أكبر ارتفاع وتونس والجزائر إصابات جديدة

عواصم /سما/

يواصل فايروس كورونا انتشاره بين الدول العربية، وسجلت الإمارات اكبر عدد من الإصابات ، كما وسجلت مصر 8 حالات وفاة.

من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصر يًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن رصدها 240 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لمصابين أعلن عنهم مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي جرى تشخيصها 1264 حالة.

وتتصدر مكة المكرمة مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عددهم فيها 106 من أصل 351 حالة شفاء موزعة على أنحاء المملكة.

وسجلت مكة اليوم 4 حالات تعاف جديدة من بين 21 حالة في كل المناطق، فيما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بعد الرياض.

كما وأفادت السلطات الصحية الجزائرية، بتسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

أعلنت وزارة الصحة التونسية ، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 18 بعد تسجيل 6 ضحايا جدد يوم الخميس، مشيرة إلى أن عدد المصابين في البلاد بلغ 495 مصابا.

وقالت الوزارة الصحة إنها سجلت 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا، ليصبح إجمالي المصابين بالفيروس، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا، تتوزع على 22 ولاية.