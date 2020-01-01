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الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 03 أبريل 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا


غزة / سما /

 قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقرير مكتوب لها حول الوضع اليومي المتعلق بمكافحة كورونا في غزة، أنه تم فحص 1148 عينية منذ منتصف الشهر الماضي، كان من بينها 1136 سلبية (غير مصابين)، و12 إيجابية (أي مصابين).

وبينت أن 3 حالات من المصابين تعافوا بشكل كامل، وبقيت 9 حالات مصابة.

وأكدت على قرارها بتمديد فترة الحجر الصحي لـ 21 يومًا بدلاً من 14 لضمان صحية المحجورين، مشيرة إلى أنه تم توسيع مراكز الحجر الصحي لتصل إلى 27 مركزًا موزعة على جميع المحافظات بالقطاع.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #غزة #الحجر الصحي #قطاع غزة

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