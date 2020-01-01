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قرارات وزارة "المواصلات" حول الرخص والترخيص

الجمعة 03 أبريل 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات وزارة "المواصلات" حول الرخص والترخيص


رام الله / سما /

 اصدر مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة تعليماته، مساء اليوم، بتجديد جميع منتوجات قطاع النقل والمواصلات تلقائيا تماشيا مع اعلان الرئيس ورئيس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ.

وقال يحيى عكوبة "إنه بناء على الصلاحيات المخولة إلي من قبل وزير النقل والمواصلات المهندس عاصم سالم سيتم تجديد جميع الرخص الشخصية ورخص المركبات ورخص مهن المواصلات تلقائيا لغاية الانتهاء من فترة الطوارىء في إطار الإجراءات المتبعة للوقاية من تفشي فايروس كورونا".

وأضاف عكوبة أن الإدارات المختصة في وزارة النقل والمواصلات وعلى رأسها وزير النقل والمواصلات عاصم سالم تدرس اتخاذ إجراءات جديدة تماشيا مع الأزمة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني والعالم وهي إجراءات تهدف إلى خدمة المواطنين.
وأكد عكوبة ان بإمكان جميع المواطنين الذين لديهم استفسارات حول هذا القرار الاتصال برقم الطوارئ والاستعلام والرقم كما هو متعارف 150 وسنقوم بالإجابة وتقديم كامل الدعم والخدمة للمواطنين.

#وزارة النقل والمواصلات #طوارئ #فيروس كورونا #فلسطين #رخص المركبات #رخص القيادة

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