"الخارجية": خدماتنا متواصلة لأبناء جالياتنا وطلبتنا

رام الله / سما /

طمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، أبناء شعبنا، على أوضاع جاليتنا وطلبتنا في معظم دول العالم، وأن سفاراتنا تقدم لهم المساعدات اللازمة من خلال لجان الطوارئ التي جرى تشكيلها، كما تتابع قضاياهم العالقة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الوزير رياض المالكي يتابع الطلبات التي ترد إليه عبر سفارات دولة فلسطين، بشأن تمديد جوازات السفر منتهية الصلاحية لعدد من المواطنين الفلسطينيين، حيث يتم تمديدها والتعامل معها كحالات استثنائية طارئة بعد دراسة كل حالة والتدقيق فيها.

وأضافت الوزارة، يتابع فريق وزارة الخارجية المصغر وعبر فعاليات ومسؤولي الجالية اوضاع جاليتنا وطلبتنا في الولايات المتحدة الاميركية، مشيرة إلى أن عدد الاصابات في صفوف الجالية ضمن ما هو متوفر من معلومات حتى الآن، بلغ 280 اصابة، تقوم الجمعيات والفعاليات الفلسطينية في اميركا بنشاط واسع بمتابعة اوضاع المصابين والاسر المستورة والطلبة المحتاجين، وتتواصل معهم وتقدم لهم اشكال مختلفة من المساعدات على المستوى الصحي والمعيشي.

وقامت سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ اليوم الأول بتأمين احتياجات ابناء شعبنا العائدين من دول العالم وممن تقطعت بهم السبل بتأمين مساكن لهم من فنادق وشقق فندقية وتأمين احتياجاتهم رغم منع التجوال، بتخصيص ثلاث مركبات دبلوماسية وعلى مدار الساعة لتأمين الاحتياجات اللازمة لابناء الجالية والطلاب وتحديدا أهالينا من قطاع غزة الحبيب، وصرفت مبالغ مالية لمن هو بحاجة ويعد من العوائل المستورة، وتواصل السفارة عبر خط الطوارئ لديها بالرد على استفسارات المواطنين وعلى مدار الساعة، وتعمل على المساعدة قدر الإمكان، وتواصلت مع رجال الأعمال من ابناء الجالية الفلسطينية والأشقاء الأردنيين للمساعدة في هذا الظرف الاستثنائي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المجر، بأنه تم وضع طالبة من طالباتنا في الحجر الصحي المخصص للطلبة في السكن الجامعي، وتتابع السفارة حالتها باهتمام حيث طلبت من ادارة السكن إجراء فحص مدفوع الثمن لها.

وعبرت سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور وبتعاون مع قنصل دولة فلسطين في غواتيمالا قام وفد يمثل الجالية الفلسطينية بزيارة أكبر مستشفى بالعاصمة غواتيمالا وقدموا باسم دولة فلسطين تبرعاً من الشراشف وملابس الاطباء والممرضين وفرشات وملابس للمرضى، تعبيرا عن العلاقات التاريخية المميزة بين الشعبين وفي مبادرة إنسانية باسم الجالية، وقامت وزارة الصحة الغواتيمالية وإدارة المستشفى بتقديم الشكر للجالية والشعب الفلسطيني.

وفي بلجيكا، تم تسجيل 13 اصابة جديدة بين ابناء الجالية بمن فيها حالة واحدة تقدمت بطلب للجوء، فوصل مجموع الاصابات إلى 41 منذ بداية الازمة، وجميع المصابين بخير وحالتهم مستقرة، قدمت السفارة تمويناً لـ 9 حالات موجودة بالحجر الصحي.

وكلفت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا الشقيقة عددا من الاطباء في كل منطقة وعممت ارقام هواتفهم لتقديم الخدمات الطبية لأبناء الجالية، كما اوعزت لعدد من شباب الجالية بالتحرك بسيارتهم لمساعدة اية عائلة وتلبية احتياجاتها، وتسلم مجلس الجالية بالأمس بعض المستلزمات الخاصة بمرض كورونا وتم توزيعها حسب الاستحقاق، كما قدمت اسماء 172 اسرة فلسطينية لبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا للاستفادة من المساعدات العينية التي يقدمها. لم تسجل اية إصابة في صفوف الجالية حتى الآن.

وقامت سفارة دولة فلسطين في تونس بتأمين السكن لـ 3 طالبات في السكن الجامعي وقدمت مساعدات مالية وعينة لهن، وصرفت مساعدات مالية لعدد من الطلبة ولعائلة فلسطينية مقيمة وفي ولاية نايل، من خلال صندوق جمع التبرعات من ابناء الجالية الكرام. وأكدت السفارة أن الجهات التونسية المختصة تقدم كل ما يلزم من استشارات وخدمات صحية لأبناء جاليتنا وطلبتنا مجانا، كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان على عدم وجود اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الآن وتقوم بالترتيبات اللازمة لتقديم طرود غذائية لتوزيعها على الطلبة والعائلات الفلسطينية المحتاجة.

وتم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية في البرازيل مما يرفع العدد الى خمس، وشكلت السفارة لجنة أزمات تضم عددا من الاطباء تقدم الاستشارات الصحية للجالية.

وقدمت سفارة دولة فلسطين لدى فيتنام مساعدات لعدد من الطلبة المحتاجين، من خلال التواصل مع بعض الميسورين من ابناء الجالية، مؤكدة أنه لم تسجل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الآن، كما تتابع سفارتنا في فيتنام أوضاع الجاليات العربية التي لا يوجد لبلدانها تمثيل دبلوماسي وتقدم لها كل مساعدة ممكنة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا لطلبتنا بأن الإجراءات البولندية الجديدة بخصوص إغلاق الفنادق وبيوت السكن الشبابية لا تشمل سكن الطلاب، وأن الاقامات والتأشيرات ستبقى سارية المفعول حتى لو انتهت فعليا.

وتتابع خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أوضاع جاليتنا وطلبتنا وايضا في الدول التي تغطيها، وتقف على احتياجاتهم وتقدم ما يلزمهم من خدمات قنصلية، كما تستمر في توزيع المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين.

بدورها، قامت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع متطوعين من أبناء الجالية بتوزيع مواد غذائية لأسر محتاجة ولطلاب الدفاع المدني، وتتواصل على مدار الساعة وبالتعاون مع عدد من أبناء الجالية للقيام بمثل هذه النشاطات في المدن الرومانية خارج العاصمة.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى كوريا الشمالية، بأنه وكادر السفارة بصحة جيدة، ولا يوجد بطرفه جالية او طلبة، وأن كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا.