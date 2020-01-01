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السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

الجمعة 03 أبريل 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير لؤي عيسى يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان


دوشانبيه /سما/

 قدم السفير لؤي عيسى نسخة من أوراق اعتماده كسفير معتمد ومقيم لدولة فلسطين لدى جمهورية طاجيكستان، لوزير الخارجية سيراج الدين مهر الدين.

وبحث السفير مع مضيفه خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الطاجيكية دوشانبيه، اليوم الجمعة، تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي.

وأكد الطرفان اهتمامهما في تكثيف العمل المشترك لتطوير التعاون في كافة المجالات والقائمة على تقاليد الصداقة القوية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أكد مهر الدين أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، والقائم على التعايش السلمي بين فلسطين واسرائيل.

#طاجيكستان #السفير لؤي عيسى #فلسطين

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