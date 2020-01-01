تنفيذ عدة أنشطة ضمن مكافحة كورونا في جنين

جنين / سما /

نفذت لجنة الطوارئ في بلدية جنين، اليوم الجمعة، عدة مبادرات وخدمات ضمن خطتها للوقاية من فيروس "كورونا" ومكافحته.

وأوضح رئيس البلدية فايز السعدي، أن لجنة الطوارئ في البلدية ممثلة بالمدير العام ومدراء الدوائر في الصحة والحركة والمياه والصرف الصحي، وقسم الزراعة التابع لدائرة الهندسة، والعمال والمستخدمين، يواصلون عملهم الدؤوب في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا من خلال حملات التعقيم وتقديم الخدمات وفق الامكانيات.

وأشار السعدي الى ان الطواقم المختصة عالجت مشاكل المياه وصيانة خطوط صرف صحي، وتنظيف الأحياء وتعقيمها، وتقليم الأشجار وترحيلها، والمساندة في نصب خيمة للطوارئ على مدخل المدينة، داعياً المواطنين الى ضرورة التزامهم منازلهم، "كي ننتهي من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن".

من جانبها نفذت طواقم الدفاع المدني في مديرية جنين ، اليوم الجمعة، حملة تقييم طالت أماكن الصرافات الآلية التابعة للبنوك في مدينة وبلدات محافظة جنين، وذلك كاجراء وقائي مساند لجهود المؤسسات المصرفية والبنوك في تكرار أعمال التعقيم والتأكيد عليها لسد ثغرة امكانية انتقال العدوى في هذا المجال .