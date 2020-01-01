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الخضري: 200 مليون دولار خسائر غزة بسبب كورونا

الجمعة 03 أبريل 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: 200 مليون دولار خسائر غزة بسبب كورونا


غزة / سما /

قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الخسائر الاقتصادية في القطاع بلغت 200 مليون دولار خلال الشهر الماضي بفعل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وكذلك الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.

وأوضح الخضري في تصريح صحفي له، إن هذه الخسائر مباشرة وغير مباشرة، وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، والصناعية، والتجارية، والمقاولات، والسياحة وغيرها.

ولفت إلى أن غالبية الأعمال متوقفة، وأن الجمود الاقتصادي بات يسيطر على القطاع، وأن ذلك يتزامن مع ندرة في السيولة، إلى جانب استمرار الحصار.

وبين أن معدلات البطالة والفقر ارتفعت بشكل أكبر مما كانت عليه، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي كارثي ويتطلب العمل من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار، وتكاتف عربي وإسلامي ودولي لإغاثة القطاع وإمداده بالاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية.

وطالب الخضري الأونروا بزيادة المخصصات الغذائية، والعمل لدى المانحين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم وزيادة مخصصات الغذاء والدواء، مطالبًا وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل لدى الجهات المعنية والدول العربية والإسلامية، لدعم وتعويض الشرائح التي تضررت بشكل مباشر كي يتم تعزيز صمودها، وزيادة شريحة الأسر المستفيدة من الدعم لمواجهة هذه الحالة غير المسبوقة.

#جمال الخضري #حصار غزة #فيروس كورونا #الخسائر الاقتصادية #قطاع غزة

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