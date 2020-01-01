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رئيس الوزراء البريطاني: ما زلت اعاني من ارتفاع درجة الحرارة ويجب أن أبقى في عزلتي

الجمعة 03 أبريل 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء البريطاني: ما زلت اعاني من ارتفاع درجة الحرارة ويجب أن أبقى في عزلتي


لندن /سما/

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه ما زال خاضعا للعزل لأنه لا يزال يعاني من أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من إصابته بالفيروس.

وتابع جونسون: "على الرغم من أنني أشعر بتحسن خلال سبعة أيام من العزلة، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض، وهو عرض طفيف، إذ لا يزال لدي ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك وفقًا لنصيحة الحكومة، يجب أن أبقى في عزلتي"، بحسب "رويترز".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، أمس الخميس، عن ثقته في أن الشعب سيتمكن من هزيمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الجميع للبقاء في المنازل.

ووجه جونسون المصاب بمرض "كوفيد 19"، رسالة للشعب البريطاني من داخل الحجر الصحي، معربا عن حزنه من الحصيلة الكبيرة للوفيات مؤخرا.

وكان جونسون أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الجمعة الماضي، وذلك في مقطع مصور قال فيه: "على مدى الأربع والعشرين الساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".

#بريطانيا #بوريس جونسون #فيروس كورونا

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