  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة

الجمعة 03 أبريل 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

تحدث زعيم كتلة "أزرق أبيض" بيني غانتس، عن المفاوضات التي يجريها مع الكتلة البرلمانية لحزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. 

وقال غانتس على صفحته عبر "فيسبوك" مساء الجمعة، إن كتلته توصلت إلى اتفاقات مع "الليكود"، بشأن معظم القضايا، التي قال إنها "ستضمن أولاً وقبل كل شيء، الحفاظ على القانون وسيادة القانون".

وأضاف غانتس، أن معظم الأشياء قد نضجت ليُتفق عليها، ولكن هناك عدد من القضايا الهامة والحرجة، التي ما زالت قيد المناقشة.
 
وكتب غانتس، "الكل يدرك أن حكومة طوارئ وطنية، فقط هي التي ستنقذ إسرائيل، وتُخرجها من الوحل الاقتصادي الذي ينتظرنا جميعًا، بعد التغلب على فيروس كورونا". 
 
وكان غانتس يقود المعسكر السياسي المناوئ لنتنياهو في إسرائيل، الذي يمتلك أغلبية في الكنيست. ولكنه قرر تشكيل حكومة مع نتنياهو، متذرعا بـ "التهديد الذي تواجهه إسرائيل من خطر كورونا"، ما أدى إلى ظهور معارضة له من داخل تحالفه "أزرق أبيض". 
 
وأحد هؤلاء المعارضين لغانتس من تحالفه، هو موشيه (بوغي) يعلون، الذي أصدر بيانا قال فيه، إن "آخر شيء توقعه ناخبو 'أزرق أبيض' منا حين صوتوا لنا، هو أن نكون جزءًا من تدمير الديمقراطية، وأن ننقذ المتهم نتنياهو من المحاكمة، وأن نصبح تماما كالذي جئنا لاستبداله". 

#بيني غانتس #كاحول لافان #تشكيل حكومة #اسرائيل #نتنياهو #مفاوضات اتئلافية #الليكود #الاحزاب الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بعد تلميحات السنوار.. مسؤولون إسرائيليون : "شباك فرص" للتقدّم في صفقة تبادل أسرى

السنوار يعلن شفاء أحد المصابين من الأجهزة الأمنية بكورونا.. ولا مبرر لفرض حظر التجول في غزة

كيف أنقذ رجل واحد بلده من وباء كورونا ؟

محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!

توضيح حول اعادة فتح المطاعم والمقاهي في غزة

MEE : الجيش الإسرائيلي يتحول ضد شعبه في أزمة كورونا

مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز

الأخبار الرئيسية

اشتيه

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: الأسبوعان المقبلان هما الأصعب!

الرئيس

الرئيس: نسعى لمحاصرة كورونا الفتاك في اضيق نطاق.. والمرحلة الحالية تستدعي إجراءات استثنائية

للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا

تحليلات: مخطط ضم مناطق بالضفة يعرقل تشكيل حكومة إسرائيلية..

ملحم : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين إلى ١٧١