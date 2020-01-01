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نادي الأسير يحذر من مماطلة إدارة السجون بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم

الجمعة 03 أبريل 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحذر من مماطلة إدارة السجون بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم


رام الله / سما /

حذر نادي الأسير، من لعبة تحيكها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء، من خلال وقف تطبيق بما يسمى بـ"المنهلي"، وبموجبه يتم الإفراج عن الأسير قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة، وفقاً لجدول مرتبط بمدة حكم الأسير.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم الجمعة، أن إدارة السجون أوقفت "المنهلي" الذي تستخدمه للحد من الاكتظاظ في السجون، رغم الحاجة الملحة لتطبيقه اليوم في ظل التخوفات الحاصلة من انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى، وفي ظل المطالبات المتكررة بالإفراج عن أسرى، وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع حول إيقاف هذا الإجراء الآن.

وذكر أن معلومات ترد منذ صباح اليوم، تُفيد بأن إدارة السجون طلبت من الأسرى المفروض عليهم غرامات مالية، واقترب موعد الإفراج عنهم، أن يقوموا بدفعها بشكل عاجل، وهذا مؤشر آخر يفرض تساؤلات جديدة.

واعتبر نادي الأسير أن هذا الأمر خطير، ودعا كل المؤسسات الدولية الحقوقية بالتوقف عنده، وعدم التعاطي مع أية صورة كاذبة يحاول خلقها الاحتلال بشأن قضية الأسرى، بحيث يقوم بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء، دفعة واحدة، ليظهر للعالم أنه استجاب لتلك المطالب.

#نادي الاسير #سجون الاحتلال #اسرى #فيروس كورونا

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