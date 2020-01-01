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اصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 03 أبريل 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

أصيب شاب بجروح والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود، ما أدى لاندلاع مواجهات، أدت إلى إصابة شاب بشظايا قنبلة صوت باليد نقل على اثرها إلى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج، اضافة إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى ان جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين بعد تحطيم بواباتها الرئيسية واتخذوها نقاطا عسكرية للقناصة، إضافة إلى وجود طائرات تصوير مسيرة عن بعد في اجواء القرية.

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