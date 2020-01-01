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للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا

الجمعة 03 أبريل 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

وافقت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الجمعة لاول مرة على اجراء تجارب في دواء لمعالجة فيروس كورونا.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان عقار "كولكيتسين" يستخدم حتى الآن لمعالجة المصابين بحمى النيل الغربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه اسرائيل عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الى 7030، منهم 95 بالتنفس الاصطناعي الكامل، فيما توفي 39 شخصا، والحالات الحرجة وصلت الى 95.

ووفقا لموقع i24 الاسرائيلي، سيباشر الأطباء في مستشفى "معياني اهيشوعا" في بني براك تجربة هذا الدواء خلال اليومين القادمين علما بان هناك 25 مريضا بفيروس كورونا في هذا المستشفى 8 منهم في حالة خطيرة وسيكون هؤلاء أول من يتناول هذا العقار التجريبي الذي يرجح أن يعالج الالتهاب الذي يسببه فيروس كورونا في الرئتين، وهذه أول مرة تتم فيها تجربة هذا العقار في العالم لمعالجة كورونا. 

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