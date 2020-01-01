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ضبط 100 بدلة طبية غير صحية في أحد مشاغل الخياطة في نابلس

الجمعة 03 أبريل 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 100 بدلة طبية غير صحية في أحد مشاغل الخياطة في نابلس


نابلس / سما /

قال جهاز الضابطة الجمركية، ان طواقمه ضبطت 100 بدلة طبية غير صحية في احد مشاغل الخياطة في مدينة نابلس.

واوضح الجهاز في بيان، انه "بناء على معلومه من العمليات المشتركة لمديرية الضابطة الجمركية في مدينة نابلس مفادها وجود أحد مشاغل الخياطة داخل المحافظة يقوم بتصنيع بدلات طبية بدون ترخيص، تم التحرك للمكان بإسناد من قوات الأمن الوطني، حيث تم ضبط 100 بدله طبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في المشغل غير الحاصل على التراخيص اللازمه من جهات الإختصاص.

وأضاف البيان انه تم التحفظ على الكمية ومصادرتها وتحويل القضيه لجهات الإختصاص لأتخاذ الإجراءات القانونيه الازمة.

#الضابطة الجمركية #نابلس #مشاغل خياطة

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