كورونا: تسجيل 684 وفاة في بريطانيا و148 بهولندا خلال يوم

سما / وكالات/

سجلت بريطانيا 684 وفاة إضافية لمصابين بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في رقم قياسي جديد يشير إلى تسارع انتشار وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بـ3605 وفيات في البلاد.

وتأتي الحصيلة الجديدة بعد إحصاء 569 وفاة، يوم أمس، وبات عدد المصابين حاليا 38168، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

على صلة، ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس كورونا في هولندا إلى 1487 بعد تسجيل 148 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبحسب المعهد الحكومي من أجل البيئة التابع لوزارة الصحة الهولندية، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 15 ألف و723، بعد تسجيل 1026 إصابة جديدة.

وأشار المعهد إلى تلقي 6 آلاف و286 مصابا بفيروس كورونا للعلاج في المستشفيات، بينهم 1159 في العناية المركزةـ لافتا إلى أنّ 95 بالمئة من الوفيات تتجاوز أعمارهم الـ65.

ويعتقد المعهد أنّ أعداد الإصابات في البلاد أكبر من الأرقام المعلنة، بسبب اقتصار الفحوصات للذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول".

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفا.