  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة نابلس تضبط 27 مركبة مخالفة لحالة الطوارئ

الجمعة 03 أبريل 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة نابلس تضبط 27 مركبة مخالفة لحالة الطوارئ


نابلس / سما /

 ضبطت الشرطة والمؤسسة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 مركبة مخالفة لحالة الطوارئ في مدينة نابلس.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها، اليوم الجمعة، بأنه وضمن إجراءات شرطة نابلس لتطبيق حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء وتعليماته للمواطنين بالبقاء في منازلهم حماية لهم ولأبنائهم، وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع، قامت الشرطة والمؤسسة الأمنية بضبط 27 مركبة مخالفة.

وأضاف البيان أن الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها من أجل ضبط حركة المواطنين والزامهم البقاء في منازلهم وسلامتهم، وحفاظا عليهم من الإصابة بفبروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكدت الشرطة أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المركبات وسائقيها.

#الشرطة #فيروس كورونا #طوارئ #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يعلن شفاء أحد المصابين من الأجهزة الأمنية بكورونا.. ولا مبرر لفرض حظر التجول في غزة

كيف أنقذ رجل واحد بلده من وباء كورونا ؟

محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!

توضيح حول اعادة فتح المطاعم والمقاهي في غزة

مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز

بقرار رئاسي ... الرجال لن يروا النساء في بيرو بداية من اليوم

أمريكا تناشد رعاياها بالعودة من الخارج قبل تحول كورونا إلى "تسونامي" يفتك بالملايين

الأخبار الرئيسية

تحليلات: مخطط ضم مناطق بالضفة يعرقل تشكيل حكومة إسرائيلية..

ملحم : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين إلى ١٧١

بعد تلميحات السنوار.. مسؤولون إسرائيليون : "شباك فرص" للتقدّم في صفقة تبادل أسرى

ارتفاع الوفيات جراء كورونا في إسرائيل إلى 37 حالة و الإصابات الى 7030

42020301716363

MEE : الجيش الإسرائيلي يتحول ضد شعبه في أزمة كورونا