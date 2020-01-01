  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إطلاق الحملة الدولية الإنسانية لرفع الحصار عن غزة بمشاركة 60 مؤسسة

الجمعة 03 أبريل 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق الحملة الدولية الإنسانية لرفع الحصار عن غزة بمشاركة 60 مؤسسة


غزة / سما /

انطلقت الحملة الدولية الإنسانية لرفع الحصار عن غزة، بمشاركة وتعاون 60 مؤسسة دولية وإعلامية، بعنوان #الحصار_وباء مؤكدة انها ستستمر بمتابعة برنامجها التضامنيّ الإنسانيّ مع قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

وقالت الحملة، في بيان صحفي: إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كان ولا يزال فعلاً عدوانياً بمرتبة جريمة ضد الإنسانية، وتكفي نظرة على الإحصاءات والبيانات التي تدل على تراجع مؤشرات الحياة في غزة، لنعلم أن الاحتلال قد حول هذه البقعة الصغيرة من أرض فلسطين إلى سجن مغلق، تنعدم فيه أبسط مقومات العيش الآمن، مادياً ومعنوياً.

وأضافت: "اليوم، يشكل تهديد انتشار فيروس كورونا المستجد عاملاً إضافياً، يزيد من توحش الحصار، الذي يفترس 2 مليون إنسان هم سكان قطاع غزة، الحصار وكورونا وباءان يشتركان اليوم في قتل سكان قطاع غزة، وهذا ما يحمّل مؤسسات المجتمع الدولي مسؤولية العمل الجادّ لرفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن غزة".

ونادت المؤسسات المشاركة في الحملة الدولية الإنسانية لرفع الحصار عن غزة (الحصار وباء) كل مؤسسات المجتمع الدولي والأحرار والشرفاء والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والأفراد الحاملين لواء الحق والعدالة، إلى استنفار الجهود، والمشاركة في أوسع نطاق ممكن في الحملة الدولية الإنسانية لرفع الحصار عن غزة #الحصار_وباء.

#حصار غزة #كورونا #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يعلن شفاء أحد المصابين من الأجهزة الأمنية بكورونا.. ولا مبرر لفرض حظر التجول في غزة

كيف أنقذ رجل واحد بلده من وباء كورونا ؟

محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!

توضيح حول اعادة فتح المطاعم والمقاهي في غزة

مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز

بقرار رئاسي ... الرجال لن يروا النساء في بيرو بداية من اليوم

أمريكا تناشد رعاياها بالعودة من الخارج قبل تحول كورونا إلى "تسونامي" يفتك بالملايين

الأخبار الرئيسية

تحليلات: مخطط ضم مناطق بالضفة يعرقل تشكيل حكومة إسرائيلية..

ملحم : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين إلى ١٧١

بعد تلميحات السنوار.. مسؤولون إسرائيليون : "شباك فرص" للتقدّم في صفقة تبادل أسرى

ارتفاع الوفيات جراء كورونا في إسرائيل إلى 37 حالة و الإصابات الى 7030

42020301716363

MEE : الجيش الإسرائيلي يتحول ضد شعبه في أزمة كورونا