القبض على شخصين دهسا متطوع بشكل متعمد على حاجز بالخليل

الخليل / سما /

تمكنت الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما وبشكل متعمد بدهس احد المتطوعين على حاجز في قرية البرج جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وخلال عمل المتطوعين على مدخل قرية البرج ببلدة الظاهرية لمتابعة حركة المركبات من وإلى القرية قام شخصين بداخل مركبة بدهس احد المتطوعين وبشكل متعمد عندما طلب منهما التوقف للفحص.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم نقل المصاب إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل ووصفت جراحه بالمتوسطة، وبناء على ذلك باشرت الشرطة بإجراءات البحث و التحري لمعرفة هوية الفاعلين، حيث تمكنت الشرطة وبإسناد من جهاز الأمن الوطني من القاء القبض عليهما وتوقيفهما لحين احالتهما للنيابة العامة.