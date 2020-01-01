الاحتلال يفرج عن وزير شؤون القدس بشروط..

القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، عن وزير القدس فادي الهدمي، بشرط "عدم العمل لصالح السلطة الفلسطينية وعدم التجول في القدس وأحيائها لمدة أسبوعين."

وأوضح عوض عوض رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة شؤون القدس، أن المخابرات حققت مع الوزير الهدمي حول العمل ضمن برنامج الحكومة الفلسطينية في القدس للوقاية ومحاربة فيروس كورونا، وذلك هو يخالف القوانين ويمس بالسيادة الاسرائيلية في المدينة، كما اتهمته بالمخابرات بأنه المسؤول عن المبادرات والنشاطات في المدينة للحد من الفيروس.

وأضاف عوض عوض أن سلطات الاحتلال أجبرت الوزير الهدمي على وضع كمامة ملوثة عليها آثار الدماء فور اعتقاله، كما اعتدت عليه بالدفع والضرب وظهرت على وجهه آثار الاعتداء .

واعتقلت قوات الاحتلال الوزير الهدمي، عقب اقتحام وتفتيش وتخريب منزله في حي الصوانة، كما صادرت منه مبلغ مالي قيمته 10 الاف شيكل.

النائب اسامة السعدي يستجوب الوزير اردان حول اعتقال الوزير الفلسطيني فادي الهدمي

قدم النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة بإستجواب عاجل لوزير الأمن الداخلي حول اعتقال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالقدس.

من خلال الاستجواب طالب السعدي الوزير أردان بالكشف عن أسباب اعتقال فادي الهدمي وخاصة انها المرة الرابعة على التوالي، هذا وطالب السعدي بفتح تحقيق فوري بحق رجال الشرطة التي قامة بهذا الاعتقال الوحشي وخاصة هؤلاء الذين اعتدوا عليه جسديًا.

اكد السعدي ان هذه الاعتقالات التعسفية والوحشية التي تقوم بها الشرطة بشكل مستمر بحق الوزير فادي الهدمي هي تخطي خطير لجميع الخطوط الحمراء القانونية والإنسانية.