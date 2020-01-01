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عريقات يكشف الهدف من قرارات الرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ في فلسطين

الجمعة 03 أبريل 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يكشف الهدف من قرارات الرئيس عباس بشأن تمديد حالة الطوارئ في فلسطين


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن هدف قرارات الرئيس محمود عباس، من تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشى فيروس "كورونا"، هو حماية وصمود وبقاء أبناء شعبنا.

وأضاف عريقات في بيان له، اليوم الجمعة، إن التزامنا هو انعكاس للوطنية والانتماء ولحماية أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن إخلاء الشوارع لفترة زمنية محددة، خير من إخلاء البيوت من أصحابها نهائيا لا قدر الله، في حال تفشي الفيروس.

وطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ورفضها الإفراج عن أسرانا، حيث هناك خشية من تفشي الفيروس بينهم، نتيجة لإمعانها بتطبيق السياسات الاسرائيلية غير الإنسانية بحقهم، خاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

وأكد عريقات أن شعبنا سينتصر وسيواصل نضاله حتى تحقيق الاستقلال، والدولة المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #الرئيس عباس #طوارئ #فيروس كورونا

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