صور.. الجامعة الإسلامية بغزة تعلن إلغاء الامتحانات النهائية واستبدالها بتقييم الأنشطة

غزة / سما /

أصدرت الجامعة الإسلامية في غزة، يوم الجمعة، بياناً لطلبتها حول الترتيبات الأكاديمية والمالية، لإنهاء الفصل الدراسي الحالي.

وقالت الجامعة في بيانها: "ندرك صعوبة تجربة التعليم الإلكتروني بالنسبة لكم، وكذلك نعرف صعوبة الظروف والإمكانات الناتجة عن مشكلات الكهرباء وضعف الإنترنت وعدم توفر أجهزة اللابتوب وغير ذلك".

وأضاف البيان : "أيها الأبناء إدراكا من الجامعة لمعاناة الكثيرين، وحرصا منا على مساعدتكم على النجاح في إتمام الفصل الدراسي حيث إنه من المرجح أن فترة الطوارئ الصحية سوف تستمر لمدة قد تطول الأمر الذي يتطلب التأقلم معها وتقليل الخسارة إلى أبعد مدى، لذلك فقد قررت الجامعة مساعدتكم على الإنجاز، واجتياز هذه التجربة بنجاح".

وقررت أن "يتم تقييم أداء الطلبة من خلال أدوات التقييم الإلكتروني وأنشطتها المصاحبة كالمشاركة والتفاعل وأداء الواجبات والامتحانات القصيرة والتقارير، ويتم تحويل هذا التقييم إلى علامات رقمية من (100) درجة".

وأوضحت أن ذلك "سيكون بديلا عن الامتحانات النصفية والنهائية"، مستطردة: "تقسم علامات التقييم على أساس 60% للواجبات الفصلية و 40% لواجبات نهاية الفصل".

وأردف: "إذا حصل الطالب على مجموع علامات (%60 فأكثر) للبكالوريوس و(%۷۰ فأكثر) للماجستير و(%80 فأكثر) للدكتوراه يرصد للطالب علامة ناجح (Pass)، ولا تدخل المساقات التي ينجح فيها الطالب في معدله التراكمي".









