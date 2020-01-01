الصحة الإسرائيلية: 7030 مصابا بكورونا والوفيات 39

القدس المحتلة / سما /

أعلن بعد ظهر اليوم، الجمعة، وفاة مريض بكورونا (75 عاما) في مستشفى "هيلل يافيه"، في مدينة الخضيرة. وكان المتوفي يعاني من أمراض مزمنة، كما أعلن مستشفى "مئير" عن وفاة مريض آخر بكورونا، كان يعاني من أمراض مزمنة. ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 39.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، صباح اليوم، الجمعة، إلى 7030، منهم 115 في حالة خطرة يخضع منهم 95 لأجهزة تنفسّ، بحسب ما ذكرت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

طرأ تدهور، اليوم، الجمعة، على صحة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، جراء إصابته بكورونا. ونقل الشاب إلى مشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لتلقي العلاج، وهو فاقد للوعي.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن مستشفى "شيبا" عن وفاة مريض بعد إصابته بفيروس كورونا. وقال المستشفى إن المتوفي يبلغ 71 عاما، وأنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء أمس، عن أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 6,857 مريضا، بينهم 108 في حالة خطيرة و87 يخضعون لتنفس اصطناعي. وهناك 126 حالة وصفت بالمتوسطة، و6,252 حالة طفيفة. ويرقض بالمستشفيات 771 مريضا بكورونا.

وفي هذه الأثناء، يتواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حجر صحي، بعد أن خالط وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أن نتنياهو لم يُصب بالفيروس.

كذلك دخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، وبينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.