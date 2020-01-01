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في ظل تفشي كورونا.. صبري يدعو لإطلاق كافة الأسرى

الجمعة 03 أبريل 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل تفشي كورونا.. صبري يدعو لإطلاق كافة الأسرى


القدس المحتلة / سما /

 دعا رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة صبري سلطات الاحتلال الإفراج عن كافة الأسرى في ظل انتشار وباء فيرروس كورونا المعدي، خاصةً أن السجون تعتبر من الأماكن الخصبة لانتقال الفيروس المعدي سواء من السجانين وضباط التحقيق وانعدام الظروف الصحية في ظل الاكتظاظ في السجون وعدم توفر البيئة الآمنة للسرى نتيجة انعدام التهوية والطعام الصحي.

كما دعا صبري إلى التكاثف والتعاضد والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الوباء، وحث على دفع الزكاة إلى المحتاجين والفقراء في ظل تفشي الوباء والبطالة، كما أشاد بجهود القطاع الطبي والمسعفين والمتطوعين في خدمة مصابي فيروس كورونا.

#عكرمة صبري #المسجد الاقصى #الاسرى #كورونا

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