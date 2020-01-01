قلقيلية: نصب خيام لفحص العمال قبل دخولهم للمدينة

قلقيلية / سما /

نُصبت، اليوم الجمعة، خيام على مدخل قلقيلية الشرقي لاستقبال العمال القادمين من الداخل المحتل، وإجراء الفحوصات الأولية لهم وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الوقائية وللتخفيف عن العمال القادمين لمدرسة "القلب الكبير" للحد من إدخالهم اختلاطهم مع المواطنين في المدينة.

من جانبه شكر رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري جهود كافة المؤسسات الشريكة، وجهود جميع الأطباء والممرضين على جهودهم العظيمة في خدمة الوطن والمواطن، داعياً العمال الى اتباع التعليمات الخاصة بالفحص والحجر الصحي حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم.