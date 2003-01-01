اندلاع مواجهات في كفر قدوم مع جنود الاحتلال

قلقيلية / سما /

اندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة الإسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وأكد شهود عيان، أن جنود الاحتلال قمعوا المسيرة الأسبوعية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي والبلاستيكي والإسفنجي، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق، إضافة على مطاردة الجنود للشبان لاعتقالهم والاستيلاء على أسطح المنازل القريبة من المواجهات لقنص المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي دخلت عامها التاسع منذ شهر تموز منذ عام 2011، مطالبة بفتح المدخل المغلق وشريان القرية الرئيس.