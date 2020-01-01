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بقرار رئاسي ... الرجال لن يروا النساء في بيرو بداية من اليوم

الجمعة 03 أبريل 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقرار رئاسي ... الرجال لن يروا النساء في بيرو بداية من اليوم


وكالات

على غرار ما فعلته بنما، أعلن رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، أن بلاده ستتبنى إجراءً جديدًا قائمًا على حسب نوع الجنس، لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال فيزكارا الخميس (بالتوقيت المحلي) إنه بعد النتائج الإيجابية التي حققها التدبير القائم على نوع الجنس في بلدان أخرى، ستعتمد بيرو نفس النظام، بسبب بساطته في الكشف البصري عمن يجب ألا يكون في الشوارع، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح رئيس بيرو أنه سيمكن للرجال الخروج من منازلهم في أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" فقط، بينما في أيام "الثلاثاء والخميس والسبت يسمح للنساء بالحركة فيها فقط".

على غرار ما فعلته بنما، أعلن رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، أن بلاده ستتبنى إجراءً جديدًا قائمًا على حسب نوع الجنس، لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال فيزكارا الخميس (بالتوقيت المحلي) إنه بعد النتائج الإيجابية التي حققها التدبير القائم على نوع الجنس في بلدان أخرى، ستعتمد بيرو نفس النظام، بسبب بساطته في الكشف البصري عمن يجب ألا يكون في الشوارع، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح رئيس بيرو أنه سيمكن للرجال الخروج من منازلهم في أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" فقط، بينما في أيام "الثلاثاء والخميس والسبت يسمح للنساء بالحركة فيها فقط".

ومن المقرر أن يستمر العمل بإجراء الحجر الصحي القائم على نوع الجنس في بيرو حتى الأحد 12 أبريل/ نيسان.

كانت الحكومة البنمية قد بدأت تقييد الحركة في الشوارع على حسب الجنس، يوم الأربعاء، بحجة أن الإجراء يحث الناس على العودة إلى ديارهم، حيث لا يُسمح لأحبائهم بالخروج.

وحتى يوم الخميس، سجلت بيرو 1414 إصابة بفيروس كورونا، فيما توفيت 55 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

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