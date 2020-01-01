  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما

الجمعة 03 أبريل 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الأردني: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوما


وكالات

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 إلى 14 يوما، لكنها قد تمتد لـ 24 يوما.

وأضاف جابر في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "توجد حالات عالميا ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض".

وأشار الوزير الأردني إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.

وقال وزير الصحة سعد جابر، أمس الخميس، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

الأكثر قراءة اليوم

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

السنوار يعلن شفاء أحد المصابين من الأجهزة الأمنية بكورونا.. ولا مبرر لفرض حظر التجول في غزة

فصائل فلسطينية تنتقد "تمييز الحكومة" بعد صرف 75% لموظفي غزة

كيف أنقذ رجل واحد بلده من وباء كورونا ؟

كاتبة أمريكية: ماذا يحدث في قطاع غزة عندما يختلط فايروس كورونا بمزيج المعاناة معا؟

محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!

أمريكا تناشد رعاياها بالعودة من الخارج قبل تحول كورونا إلى "تسونامي" يفتك بالملايين

الأخبار الرئيسية

ملحم : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين إلى ١٧١

بعد تلميحات السنوار.. مسؤولون إسرائيليون : "شباك فرص" للتقدّم في صفقة تبادل أسرى

ارتفاع الوفيات جراء كورونا في إسرائيل إلى 37 حالة و الإصابات الى 7030

42020301716363

MEE : الجيش الإسرائيلي يتحول ضد شعبه في أزمة كورونا

860x484 (1)

6 ملايين دولار منحة من البنك الدولي لإسناد الجهود الفلسطينية في مواجهة "كورونا"