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حماس تطالب برفع عاجل للحصار الإسرائيلي عن غزة وتأمين مستلزمات مواجهة كورونا

الجمعة 03 أبريل 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تطالب برفع عاجل للحصار الإسرائيلي عن غزة وتأمين مستلزمات مواجهة كورونا


غزة / سما /

دعت حركة حماس، إلى رفع عاجل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 14 عاماً لاسيما أن خطورته وتداعياته تزداد في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي اليوم الجمعة: إنه من غير المعقول في ظل تفشي وباء فيروس كورونا وتسارع وتيرة المخاطر التي تهدد حياة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاماً، أن يصم العالم آذانه عن معاناتهم ويرفض أن يستمع حتى لصرخات أطفالهم ونسائهم.

وأضاف برهوم المجتمع الدولي اليوم وأمام هذه الكارثة الإنسانية أمام اختبار جديد، فهو مطالب بالإنهاء الفوري للحصار الخانق المفروض على سكان غزة، والعمل على تأمين كافة متطلبات الحياة الكريمة، ومستلزمات مواجهة الفيروس، ووقف جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحقهم، مشدداً على أن الحصار ظلم كبير، والظلم لا تقره قيم ولا مبادئ ولا أخلاق.

كما دعا الرئيس محمود عباس إلى وقف كل العقوبات المفروضة على القطاع.

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