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مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز

الجمعة 03 أبريل 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز


غزة / سما /

 أعلنت وزارة المالية في غزة صباح اليوم الجمعة، عن انخفاض أسعار المحروقات والغاز في شهر أبريل الجاري.

وذكرت المالية أنّ بنزين 95 يبلغ سعره 4.81 شيقل، والسولار 4.59 شيقل، والكيروسين يبلغ سعره 4.59 شيقل.

وشهدت هذه الأسعار انخفاضًا جديدًا عن ما أعلن عنه أمس بخصوص تسعيرة المحروقات والغاز في القطاع للشهر الحالي.

كما ذكرت أنّ اسطوانة غاز 5 كيلو يبلغ سعرها 24 شيقلًا، والاسطوانة 12 كيلو يبلغ سعرها 57 شيقلًا، والاسطوانة 48 كيلو يبلغ سعرها 228 شيقلًا.

ودعت المالية أصحاب المحطات والموزعين إلى العمل وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للبترول، واتّخاذ كافة التدابير الواجبة لتحقيق ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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