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حماس: مبادرة السنوار بشأن الأسرى تضع الاحتلال أمام اختبار جديد

الجمعة 03 أبريل 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مبادرة السنوار بشأن الأسرى تضع الاحتلال أمام اختبار جديد


رام الله / سما /

أكدت حركة حماس الجمعة، أن "المبادرة الإنسانية المسؤولة التي طرحها رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار بشأن ملف الأسرى تعكس مرونتنا بإدارته وتضع الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار جديد".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن "المبادرة تعكس قيم واخلاق ومبادئ هذه الحركة التي قدمت الإنسان وحياته وحريته وكرامته على كل شيء، ومرونتها في التعامل مع هذا الملف".

وكان السنوار قال خلال لقاء تفاعلي مساء أمس إنه "يمكننا أن نقدم تنازلًا جزئيًا في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى الحركة مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين، كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".

وشدد برهوم على أن هذه المبادرة وضعت الاحتلال الإسرائيلي أمام اختبار جديد، ليثبت مدى جديته في التعامل مع قيم العدالة والإنسانية، ومصداقية قياداته أمام المجتمع الإسرائيلي وأهالي الجنود المفقودين في غزة.

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