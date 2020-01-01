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ملحم : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين إلى ١٧١

الجمعة 03 أبريل 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد المصابين إلى ١٧١


رام الله / سما /

 أعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا( كوفيد-19) في فلسطين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 171 إصابة.

وأفاد ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي المتعلق بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في فلسطين، باستقرار جميع الحالات المصابة بالفيروس في الوطن، موضحاً أنه لم يظهر أي انتكاسة على حالتهم الصحية.

وطالب ملحم بتعاون وتضافر المواطنين لتقليص انتشار الفيروس، والالتزام بالتدابير الوقائية حتى لا يكون أي مواطن وكيلاً لنشر هذا الفيروس.

ووضح ملحم أن عينات لـ250 عاملاً كانوا يعملون في المسلخ ستصدر خلال هذا اليوم، وأن 1500 عينة أخذت لكافة المواطنين في جميع محافظات الوطن، وستصدر نتيجتها هذا اليوم.

يتبع..

#فيروس كورونا #الضفة #ملحم

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