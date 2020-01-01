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تقديرات: 57 ألف مصاب بفايروس الكورونا بمدينة بني براك

الجمعة 03 أبريل 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات: 57 ألف مصاب بفايروس الكورونا بمدينة بني براك


القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، على تعليمات طوارئ جديدة، والإعلان عن مدينة "بني براك" الحريدية، كمنطقة مغلقة، للحد من تفشي فايروس الكورونا.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حظر التجول الكامل، مدينة "بني براك" الحريدية، التي تعتبر من البؤر الرئيسية، التي ينتشر فيها فايروس الكورونا بالبلاد.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية، نشرت منذ ساعات الصباح، 60 حاجزا داخل المدينة، وقامت بنشر 1000 عنصر من الشرطة، لتطبيق حظر التجول بالمدينة. 

وبحسب القناة، لن تسمح الشرطة للسكان بمغادرة المدينة، باستثناء حالات معينة، وبإمكان مزودي المواد الغذائية وأفراد الشرطة وطواقم طبية الدخول إلى المدينة وفقا للحاجة.

هذا وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم، عن تقديرات طبية إسرائيلية، تشير الى وجود حوالي 75 ألف مريض بالكورونا في مدينة "بني براك" الحريدية. 

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مدير عام "صندوق المرضى" (كوبات حوليم) البرفسور ران ساعر قوله: "تشير التقديرات الى إصابة حوالي 38% من سكان المدينة بالفايروس".

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