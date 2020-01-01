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محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!

الجمعة 03 أبريل 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!


وكالات

أغلق المركز الكبير لإحراق جثث الموتى في مدينة ميلانو الإيطالية أبوابه، أمس الخميس بسبب العدد الكبير لهذه الجثث الذي يفوق طاقته الاستيعابية.

وقال مجلس المدينة في بيان، أمس الخميس، إن فترة الانتظار لحرق الجثث في مركز "كريماتوريو دي لامبراتي" قد تصل إلى 20 يوما.

وأضاف المجلس على موقعه الإلكتروني إن طول فترة الانتظار للقيام بحرق الجثث قد تتمخض عنه مشاكل تتعلق بالنظافة والصحة العامة.

وسجل أكثر من نصف الوفيات في إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا في لومبارديا بمنطقة ميلانو شمالي البلاد، المركز الاقتصادي لشبه الجزيرة.

هذا وأعلنت السلطات في إيطاليا أمس الخميس، عن تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 13915 شخصا.

#ايطاليا #فيروس كورونا #وفيات

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