يمكن لمواد التنظيف قتل فيروس كورونا .. إليك أهمها

وكالات

يواجه العالم فيروس "كورونا المستجد" على أوسع نطاق. لكن على صعيدك الشخصي، بإمكانك مواجهته وقتله بالمواد التي لديك داخل المنزل.



ونشر موقع "sciencealert" تقريرا، قال إنه بإمكان الفيروس العيش على الأسطح لمدة تصل إلى تسعة أيام، والبقاء في الهواء لساعات، لافتا إلى أنه تتسرب جزيئات الفيروس من خلال اللعاب والسعال من الجهاز التنفسي، كما يتم التخلص منه عن طريق البراز.



وقال إنه ما لا شك فيه أن الحفاظ على غسل اليدين بعد التواجد في الأماكن العامة هو الحل والطريقة الأمثل لخفض معدل انتشار الفيروس، ولكن ما الذي يجب علينا فعله للقضاء على تواجد الفيروس في منازلنا؟



وأوضح أنه "أجريت دراستان حديثتان مؤخرا حول عدة فيروسات مختلفة، وعن مدة بقائها على الأسطح، بما في ذلك SARS-CoV-2 المتسبب بفيروس Covid-19، وتبين بأن مدة بقاء الفيروس تختلف تبعا لنوع الأسطح. ومن خلال الدراسات، ثبت بأن الفيروس بقي لمدة تصل إلى تسعة أيام على أسطح الستانليس (المضادة للصدأ)، بينما لمدة يوم واحد على الورق والكرتون".



وأشار الموقع إلى أنه "قد تقل كمية جزيئات الفيروس خلال هذه الفترة، لكن الأمر الذي يثير القلق أنه بإمكان هذه الجزيئات البقاء على الأسطح لمدة تصل إلى أيام عديدة بدلا من ساعات أو دقائق، لذا ما الذي تساهم به أدوات التنظيف؟ وما مدى فاعليتها في القضاء على SARS-CoV-2؟



إليك هذه الأخبار السارة في القائمة أدناه:



الماء والصابون



يعد الماء والصابون خط الدفاع الأول لمهاجمة الفيروس على الأسطح. يتداخل الصابون مع الدهون الموجودة في غلاف الفيروس الموجودة على الأسطح، لذا يتوجب عليك غسل يديك عند عودتك من المتاجر، بالإضافة لغسل المأكولات التي قمت بشرائها.



المبيضات



يعد العنصر النشط في المبيضات هو خيبوكلوريت الصوديوم، وهو فعّال جدا في قتل الفيروس، لكن عليك التأكد من بقاء المبيض لمدة 10-15 دقيقة على الأسطح، حتى تتغلغل هذه المواد، وبعدها يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة لإزالته.



وتعمل المبيضات من خلال تدمير البروتين ما يعرف باسم الريبونوكليك RNA للفيروس، وهذه المادة هي التي تحفز إنتاج المزيد من جزيئات الفيروس عندما تصاب بالعدوى. عليك التأكد من طريقة استخدام المبيض بحسب التعليمات على المنتج.



الكحول المستخدمة لتعقيم الجروح



وتتكون غالبية هذه المنتجات من ايثانول الكحول. وثبت بأن الإيثانول يقوم بقتل الفيروسات التاجية في أقل من 30 ثانية. فمثل فاعلية المبيضات، تقوم الكحول بتدمير البروتين والحمض النووي الذي يتكون منه الفيروس. قم بأخذ قطعة قماش، وبللها بالكحول، ومن ثم افركها على الأسطح، ولن تحتاج لمسحه؛ لأنه سيتبخر بطبيعة الحال.



المناديل المبللة



إن المادة النشطة في المناديل المخصصة لمسح الأسطح هي مادة كلوريد البنزالكونيوم، فتعمل هذه المناديل على إزالة الجراثيم من خلال مسح الأسطح، والضغط عند استخدامها، فتلتصق الجراثيم بالمناديل.



كما أن المناديل تقوم بتطهير الأسطح، ما يساعد على قتل الجراثيم، فتعمل المطهرات بشكل جيد على البكتيريا والفيروسات، التي من الممكن أن تصيب الحيوانات كالفئران والكلاب.



تعمل المطهرات والمعقمات على تعطيل الدهون في الخلايا، ولكن لا يحتوي فيروس كورونا على العديد من الدهون حتى الآن؛ لذا لا يوجد دليل يثبت أن المطهرات يمكنها قتل الفيروسات التاجية البشرية.



معقم اليدين



إن العنصر الرئيسي في مطهرات الأيدي التي تقوم بقتل Cov-2 هو الإيثانول، والكحول، ولكن المهم في ذلك هو نسبة تركيزه في المطهر، فيجب أن تكون أكثر من 70%، وإلا فإنه لن يقتل الفيروس بشكل فعّال.



يمكن التأكد أيضا من الأماكن التي تقضي فيها أوقاتك بشكل منتظم. قد يمكن لشخص مصاب إنتاج الآلاف من القطرات التي تحتوي على الفيروس في كل مرة يسعل بها.



قد يبقى SARS-Cov-2 في الهواء لوقت قد يصل لثلاث ساعات؛ لذا عند السعال يتوجب عليك فتح النوافذ، ما يمكنك من إزالة القطرات الناتجة عن السعال وتفريقها، وتقليل الكمية في الهواء، وبالتالي يقل خطر انتقال العدوى للآخرين.



من المعلوم أننا نعيش في فترة مختلفة بعض الشيء عن السابق، لكن على الأقل لدينا بعض الأسلحة التي تمكننا من محاربة Covid-19 في بيوتنا.



خلاصة القول أن المسألة تكمن في الحفاظ على غسل يديك، استخدام المعقمات التي تحتوي على نسبة 70% من المطهرات والكحول، وأخيرا قم بفتح النوافذ، واسمح للربيع أن يشرق في المنزل .