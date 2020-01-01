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أمريكا تناشد رعاياها بالعودة من الخارج قبل تحول كورونا إلى "تسونامي" يفتك بالملايين

الجمعة 03 أبريل 2020 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تناشد رعاياها بالعودة من الخارج قبل تحول كورونا إلى "تسونامي" يفتك بالملايين


واشنطن/وكالات/

دعت الولايات المتحدة رعاياها الموجودين في الخارج والراغبين بالعودة إلى ديارهم، بأن يفعلوا ذلك الآن قبل أن يتحول فيروس كورونا إلى "تسونامي" تفقد معه القدرة على إجلائهم.

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وقال إيان براونلي المكلف بتنسيق جهود إعادة الرعايا الأمريكيين من الخارج أمس الأربعاء: "لا يوجد أي ضمان بأن تظل وزارة الخارجية قادرة في غضون أسابيع قليلة على الاستمرار بالمساعدة في عمليات الإجلاء".

وحذر من أن ما هو متاح اليوم من استخدام رحلات تجارية أو حتى استئجار طائرات خاصة قد يصبح في المستقبل القريب مستحيلا.

وأضاف: "إذا كان هناك مواطنون أمريكيون يريدون العودة إلى الولايات المتحدة، فعليهم أن يقوموا بترتيباتهم الآن".

وتابع: "إذا كنت واقفا على الشاطئ وبدأت الأرض تهتز من تحتك، فأنت لا تبقى هناك تنتظر وصول أمواج تسونامي بل تركض بحثا عن ملاذ آمن.. حسنا، في هذه الحالة، الزلزال وقع بالفعل، وحان الوقت لأن تلجأ إلى ملاذ آمن وألا تظل تأمل بتلقي المساعدة لاحقا!".

ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أمريكي من الخارج، لكنها حذرت أمس الأربعاء من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تضمحل في غضون أسابيع.

#امريكا #تسونامي #كورونا

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