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شرطة طولكرم تضبط 3 مركبات تقل عمالا لنقلهم لأراضي 1948

الخميس 02 أبريل 2020 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة طولكرم تضبط 3 مركبات تقل عمالا لنقلهم لأراضي 1948


طولكرم / سما /

ضبطت شرطة طولكرم اليوم الخميس، ثلاث مركبات غير قانونية بالقرب من فتحات جدار الفصل العنصري، المحاذية لبلدة عتيل شمال طولكرم، يستخدمها العمال لنقلهم لأراضي 1948،.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة عتيل وخلال نشر دورياته لمتابعة حالة الطوارئ لعدم تفشي وانتشار فيروس كورونا، ومتابعة العمال الذين يعملون بأراضي عام 48 وفحصهم أثناء عودتهم من العمل، ضبطت المركبات الثلاث، وتم تحويلها إلى  مركز عتيل لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في طولكرم تعاملت مع  حولي 166 عاملا خلال ثلاثة أيام، تم التحفظ عليهم أثناء عودتهم من اراضي عام 48 من خلال الحواجز المنتشرة في مدينة طولكرم وريفها، في الأماكن المخصصة لذلك وإلزام عدد منهم بالحجر المنزلي بعد عمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني .

وناشدت الشرطة المواطنين والعمال العائدين الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من مرض الكورونا .

#الشرطة #طولكرم #عمال فلسطين #فيروس كورونا #وباء

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