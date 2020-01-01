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كورونا حول العالم: الفيروس يتجاوز مليونَ مصابٍ ويسجّل أكثر من 50 ألف وفاة

الخميس 02 أبريل 2020 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا حول العالم: الفيروس يتجاوز مليونَ مصابٍ ويسجّل أكثر من 50 ألف وفاة


عواصم /سما/

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم، اليوم الخميس، إلى 50 ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" للأنباء، فيما تخطّى عدد المصابين، حاجز المليون مُصاب بالفيروس منذ ظهور الوباء في الصين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 51,364 حالة، بينها 37,709 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس، وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 136,915 حالة وتليها إسبانيا مع 10,003 حالات ثم فرنسا مع 5,387 حالة، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة مع 5,316 حالة.

الإصابات بالفيروس تتخطى عتبة المليون

وعلى صعيد الإصابات، فقد ارتفعت الحصيلة حول العالم، مساء اليوم الخميس، لتتخطى حاجز المليون، بزيادة 500 ألف شخص خلال أسبوع فقط، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت "الأناضول" أن ذلك جاء وفق أرقام منصة "ورلدو ميترز" المتخصصة في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم.

وأظهرت الأرقام ارتفاع إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم إلى مليون و900 شخص، وذلك بعد نحو ساعة من تخطي حصيلة الوفيات عبتة الـ50 ألف.

ووفق هذه الإحصائية، فإن نسبة الوفيات مقارنة بالمصابين وصلت حد 5%.

305 إصابات في الأردن والبحرين والإمارات

وسجلت 3 بلدان عربية، الخميس، 305 إصابات بفيروس كورونا، برصد 21 حالة في الأردن، و74 في البحرين، و210 في الإمارات.

ففي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 21 إصابة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 299.

ولفت جابر إلى أن "7 إصابات (جديدة) من بين المسجلين لعائلة واحدة في الرمثا (شمال)، خالطت ابنها القادم من إسبانيا".

فيما أشار إلى شفاء 9 حالات، ليرتفع العدد الكلي للمتماثلين للشفاء إلى 45.

وبلغت وفيات الفيروس في المملكة 5 حالات، فيما يخضع بعض المصابين للعناية المشددة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 74 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 643، شفي منهم 381، فيما توفي 4.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة رصد 210 إصابات بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1024.

كما أعلنت الوزارة تعافي 35 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 96 شخصا، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وحتى مساء الخميس، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.

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