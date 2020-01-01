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الرئيس عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة "كورونا"

الخميس 02 أبريل 2020 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

أصدر رئيس دولة فلسطين  محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة خطر فيروس "كورونا"



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وفي وقت سابق،  أوصى رئيس الوزراء د. محمد اشتية الرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ، لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس حول تطورات مواجهة الوباء اليوم الخميس.

وكان الرئيس محمود عباس اصدر في الخامس من آذار الماضي، مرسوماً أعلن في حالة الطوارئ في جميع الاراضي الفلسطينية لمدة شهر واحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صادرة عن مكتبه، إن التوصية جاءت على ضوء توصيات اللجنة الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتان بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس كورونا في فلسطين.

#الرئيس عباس #حالة طوارئ #فلسطين #فيروس كورونا

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