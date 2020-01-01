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ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيتونيا يرفع إجمالي الإصابات إلى 161

الخميس 02 أبريل 2020 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيتونيا يرفع إجمالي الإصابات إلى 161


رام الله / سما /

 أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى"161" إصابة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث الرسمي مساء اليوم، أفاد فيه بأن الإصابة لرجل ستيني، يعتقد بأن العدوى نقلت إليه من أحد العاملين في إسرائيل، حيث أخذت عينات من  نحو "50" من المخالطين له من عائلته، وسكان مدينته للتأكد من سلامتهم، وقد وضع قيد الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافير ببلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

كما أكد ملحم، أن طواقم طبية مجهزة بدأت بأخذ عينات من "250" من العاملين في المسلخ الموبوء للدجاج في منطقة "عطروت" في القدس المحتلة، وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى الحجر الصحي في عدة فنادق بمدينة رام الله مساء اليوم.

#الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا #ابراهيم ملحم #فلسطين

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