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رئيس الوزراء يوصي للرئيس بتمديد حالة الطوارئ

الخميس 02 أبريل 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يوصي للرئيس بتمديد حالة الطوارئ


رام الله / سما /

 أوصى رئيس الوزراء د. محمد اشتية الرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ، لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس حول تطورات مواجهة الوباء اليوم الخميس.

وكان الرئيس محمود عباس اصدر في الخامس من آذار الماضي، مرسوماً أعلن في حالة الطوارئ في جميع الاراضي الفلسطينية لمدة شهر واحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صادرة عن مكتبه، إن التوصية جاءت على ضوء توصيات اللجنة الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتان بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس كورونا في فلسطين.

وأوضح اشتية "ما زلنا حتى اللحظة مسيطرين بدرجة عالية على إمكانية تفشي الوباء، لكن علينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل إسرائيل آلاف الإصابات".

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